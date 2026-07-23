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Vergunning voor plaatsing toiletwagen op Kerkplein Breda
Vandaag om 10:15
Burgemeester en wethouders van Breda hebben op 21 juli 2026 een vergunning verleend voor het plaatsen van een toiletwagen op het Kerkplein in Breda. De vergunning geldt van 16 tot en met 23 juli.
De toestemming is verleend volgens artikel 2:4 A van de Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2018. De toiletwagen staat op Kerkplein 7 in Breda. Dit is van belang voor evenementen of activiteiten die in deze periode plaatsvinden.
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