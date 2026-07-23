Vergunning verleend aan Koffie M in Eindhoven

Koffie M in Eindhoven heeft een exploitatievergunning ontvangen. Het besluit is op 21 juli 2026 verzonden.

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Het horecabedrijf Koffie M aan de Meerzand 118 in Eindhoven heeft een exploitatievergunning gekregen die voor onbepaalde tijd geldig is. De vergunning is verleend door het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving.

Belanghebbenden die zich niet kunnen vinden in deze beslissing hebben de mogelijkheid om binnen zes weken na de verzenddatum van 21 juli 2026 een schriftelijk bezwaar in te dienen bij de burgemeester van Eindhoven. Ook kan er, indien noodzakelijk, een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de rechtbank Oost-Brabant.