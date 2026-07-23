Uitbreiding terras Het Kleine Cafeetje in Eindhoven goedgekeurd

Het Kleine Cafeetje in Eindhoven heeft toestemming gekregen om het terras uit te breiden. Het besluit is op 21 juli 2026 verzonden en geldt voor onbepaalde tijd.

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Het horecabedrijf Het Kleine Cafeetje, gevestigd aan het Wilhelminaplein 8 in Eindhoven, heeft goedkeuring gekregen voor het toevoegen en wijzigen van hun terras. Deze uitbreiding betreft zowel het gevelterras als een eilandterras. De aanvraag valt onder de Alcoholwet en is goedgekeurd door het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving.

Belanghebbenden die bezwaar willen maken tegen dit besluit, hebben zes weken de tijd vanaf 21 juli 2026 om schriftelijk hun bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester. Het bezwaar kan worden gericht aan de afdeling Juridische Zaken in Eindhoven.