Opslag voor akkerbouwactiviteiten in Terheijden gemeld

Op Laakdijk 3 in Terheijden is een melding gedaan voor het opslaan van goederen voor akkerbouwactiviteiten. Dit is op 18 juni 2026 bij de gemeente Drimmelen gemeld als een milieubelastende activiteit.

Gevonden voor jou

De melding betreft de opslag van goederen die nodig zijn voor akkerbouwactiviteiten op het particuliere terrein aan Laakdijk 3. Deze melding is op 15 juli 2026 afgehandeld en er kan geen bezwaar of beroep tegen worden ingediend.

Het zaaknummer voor deze melding is Z2026-00016969. Voor vragen kan men via e-mail contact opnemen met de gemeente, waarbij het zaaknummer vermeld moet worden in de onderwerpregel.