Tijdelijke busremise nabij Dodenauweg krijgt groen licht

Er is toestemming verleend voor de bouw van een tijdelijke busremise nabij Dodenauweg 1. Deze vergunning is op 21 juli 2026 verzonden.

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De gemeente heeft een omgevingsvergunning afgegeven voor de realisatie van een tijdelijke busremise op de locatie aangeduid als Verzoeklocatie 2026041501348, nabij Dodenauweg 1. Dit besluit werd eerder deze week bekendgemaakt.

Als je het niet eens bent met deze beslissing, kun je binnen zes weken na de bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college. Daarnaast is er de mogelijkheid om de voorzieningenrechter in Breda om een voorlopige voorziening te vragen.