Vergunning aangevraagd voor dam met duiker langs Europalaan Kaatsheuvel

Er is een vergunning aangevraagd voor het aanleggen van een dam met duiker langs de Europalaan in Kaatsheuvel. De locatie bevindt zich ter hoogte van Grevelingen. De aanvraag is ingediend op 21 juli 2026.

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Langs de Europalaan in Kaatsheuvel, ter hoogte van Grevelingen, is een vergunning aangevraagd voor de aanleg van een dam met duiker. Een duiker is een buis of tunnel die water onder een weg door leidt. De aanvraag is op 21 juli ontvangen door de gemeente.

De dam met duiker zal worden aangelegd bij verzoeklocatie met nummer 2026072100271 aan de Europalaan 1. Dit project is van belang voor de waterafvoer en het verkeer in het gebied.