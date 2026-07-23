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Woonwagenlocatie Kaatsheuvel breidt uit met 4 standplaatsen

Vandaag om 10:19

In Kaatsheuvel is een vergunning aangevraagd om de woonwagenlocatie aan de Capelsestraat uit te breiden met vier extra standplaatsen. Deze aanvraag is op 21 juli 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

De uitbreiding betreft de locatie aan de Capelsestraat 6. Met de toevoeging van vier nieuwe standplaatsen wordt de capaciteit van de woonwagenlocatie vergroot. De aanvraag voor de benodigde omgevingsvergunning is ingediend volgens de reguliere procedure.

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