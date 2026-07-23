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Boxtel: Nieuwe bedrijfspanden gepland aan de Mijlstraat

Vandaag om 10:24

Er is een aanvraag ingediend voor de bouw van bedrijfspanden aan de Mijlstraat 13 in Boxtel. De aanvraag is op 21 juli 2026 geregistreerd.

Gevonden voor jou

In Boxtel wordt een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van nieuwe bedrijfspanden aan de Mijlstraat 13. De aanvraag betreft een omgevingsplanactiviteit voor bouwactiviteiten.

Voor meer informatie over de aanvraag kunnen geïnteresseerden contact opnemen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente. Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken of een zienswijze in te dienen. Dit kan pas nadat de omgevingsvergunning is verleend.

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