Verjaardagsfeest met live muziek op Stationsplein in Boxtel

Op 6 juni 2027 organiseert Vof Roxy's een verjaardagsfeest met live muziek op het Stationsplein in Boxtel. Voor deze festiviteit is een geluidsontheffing verleend.

Gevonden voor jou

De gemeente Boxtel heeft een ontheffing verleend aan Vof Roxy's voor een incidenteel evenement. Het verjaardagsfeest met live muziek vindt plaats op zondag 6 juni 2027 van half twee 's middags tot half tien 's avonds. De locatie voor het feest is Stationsplein 2 in Boxtel.

Deze ontheffing valt onder artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Boxtel 2012. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen deze bekendmaking.