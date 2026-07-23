Vergunning aangevraagd voor nokverhoging in Oss

Op Kaarderstraat 23 in Oss is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het verhogen van de nok van een gebouw. Deze aanvraag is op 13 juli ontvangen door de gemeente.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning betreft het aanpassen van de hoogte van het dak op het adres Kaarderstraat 23 in Oss. Het is nog onduidelijk of de vergunning verleend zal worden. Er kan op dit moment geen bezwaar tegen de aanvraag worden gemaakt.

Wie de aanvraagstukken wil inzien, kan een afspraak maken bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving van de gemeente Oss. Dit kan op werkdagen tussen negen uur 's ochtends en vier uur 's middags.