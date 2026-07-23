Dorpsfeest Haren vraagt ontheffing voor alcoholverkoop aan

Voor het dorpsfeest in Haren op het kerkplein aan de Laagstraat is een ontheffing van artikel 35 van de Alcoholwet aangevraagd. De aanvraag is op 21 juli 2026 bij de burgemeester ingediend.

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De ontheffing is noodzakelijk om tijdens het dorpsfeest alcohol te mogen verkopen. Het is echter nog niet zeker of de ontheffing verleend zal worden. Bezwaar maken tegen de aanvraag is niet mogelijk.

Wie de aanvraagstukken wil inzien, kan een afspraak maken bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Dit kan elke werkdag tussen negen uur 's ochtends en vier uur 's middags.