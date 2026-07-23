Uitbreiding gepland voor bedrijfspand in Steenbergen

Op 17 juli 2026 is bij de gemeente Steenbergen een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Deze vergunning is bedoeld voor de uitbreiding van een bedrijfspand aan de Drukkerij 10.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer 0851Z260700000773. Het gaat om een uitbreiding van het bestaande bedrijfspand op het perceel aan de Drukkerij 10 in Steenbergen.

De gemeente zal op een later moment een beslissing publiceren. Vanaf die publicatie kunnen geïnteresseerden de stukken inzien en eventueel bezwaar maken. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.