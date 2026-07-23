Vergunning veilig uitgaan in Reusel tot maart 2027

De gemeente Reusel-De Mierden heeft een vergunning verleend voor veilig uitgaan bij Stichting Uitgaanscentrum Reusel. De vergunning geldt vanaf 27 juli tot en met 31 maart 2027 op diverse locaties in Reusel.

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Op 21 juli 2026 heeft de gemeente Reusel-De Mierden een speciale vergunning verleend. Deze vergunning maakt het mogelijk voor Stichting Uitgaanscentrum Reusel om activiteiten te organiseren op locaties zoals de Wilhelminalaan en het Kerkplein.

Het doel van deze vergunning is om de veiligheid te waarborgen tijdens uitgaansactiviteiten in Reusel. De vergunning geeft een periode van acht maanden waarin evenementen kunnen plaatsvinden onder specifieke voorwaarden.