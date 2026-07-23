Wijzigingen in APV Reusel-De Mierden 2025 vastgesteld

De gemeenteraad van Reusel-De Mierden heeft op 30 juni 2026 de eerste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2025 vastgesteld. Deze wijzigingen richten zich op diverse onderwerpen zoals openbare orde, veiligheid, en het ondernemersklimaat.

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De wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Reusel-De Mierden zijn door de gemeenteraad goedgekeurd en hebben betrekking op diverse aspecten van de gemeentelijke regelgeving. Voorbeelden zijn regels omtrent evenementenvergunningen en de exploitatie van openbare inrichtingen.

Nieuwe bepalingen hebben ook invloed op het beheer en de vergunningverlening van seksbedrijven en speelgelegenheden. Daarnaast zijn er maatregelen geïntroduceerd die bijdragen aan het behoud van de openbare orde en veiligheid in de gemeente.

De verordening treedt in werking de dag na de bekendmaking, wat betekent dat de nieuwe regels binnenkort van kracht zijn. De wijzigingen zijn het resultaat van een voorstel dat op 2 juni 2026 door het college van burgemeester en wethouders is ingediend en later is behandeld door de commissie Inwoners.