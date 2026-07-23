Meierijstad: aanvraag voor woonunit in Veghel ingetrokken

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een woonunit in een bijgebouw aan de Bolstweg in Veghel is ingetrokken door de aanvrager.

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De gemeente Meierijstad heeft bekendgemaakt dat de eerder ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een woonunit in een bestaand bijgebouw aan de Bolstweg 16 in Veghel is ingetrokken. Deze aanvraag, die op 4 juli 2026 werd ingediend, is door de aanvrager zelf teruggetrokken.