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Ontdek

Bouwplannen voor 24 appartementen in Geldrop geweigerd

Vandaag om 10:35

De aanvraag voor de bouw van 24 appartementen aan de Mierloseweg 54 in Geldrop is geweigerd. Het besluit ligt vanaf 24 juli 2026 ter inzage.

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Het bouwproject op de Mierloseweg in Geldrop kreeg geen goedkeuring, blijkt uit de kennisgeving van het besluit. Het betreft een uitgebreide procedure voor een omgevingsvergunning, waarbij het oorspronkelijke ontwerpbesluit niet is gewijzigd.

Belanghebbenden kunnen vanaf 24 juli binnen zes weken bezwaar maken bij de rechtbank Oost-Brabant. Na deze termijn wordt het besluit definitief. Voor meer informatie kunnen inwoners contact opnemen met de gemeente Geldrop-Mierlo.

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