Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning voor gebruik openbare ruimte in Valkenswaard verleend

Vandaag om 10:35

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor het gebruik van de openbare ruimte aan de Frans van Beststraat. Dit besluit is op 21 juli 2026 genomen. Het betreft het plaatsen van objecten zoals containers en steigers.

Gevonden voor jou

Op de Frans van Beststraat in Valkenswaard is toestemming gegeven voor het tijdelijk plaatsen van objecten in de openbare ruimte. Deze vergunning is onderdeel van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en is verleend onder zaaknummer 0000488298.

Belanghebbenden kunnen tot zes weken na 22 juli 2026 bezwaar maken tegen dit besluit. De benodigde documenten zijn in te zien op het gemeentehuis van Valkenswaard.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Valkenswaard

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.