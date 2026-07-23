Vergunning voor gebruik openbare ruimte in Valkenswaard verleend

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor het gebruik van de openbare ruimte aan de Frans van Beststraat. Dit besluit is op 21 juli 2026 genomen. Het betreft het plaatsen van objecten zoals containers en steigers.

Gevonden voor jou

Op de Frans van Beststraat in Valkenswaard is toestemming gegeven voor het tijdelijk plaatsen van objecten in de openbare ruimte. Deze vergunning is onderdeel van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en is verleend onder zaaknummer 0000488298.

Belanghebbenden kunnen tot zes weken na 22 juli 2026 bezwaar maken tegen dit besluit. De benodigde documenten zijn in te zien op het gemeentehuis van Valkenswaard.