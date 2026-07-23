Metaalhandel van Esch meldt opslag gevaarlijke stoffen Valkenswaard

Metaalhandel van Esch in Valkenswaard heeft een melding gedaan voor het opslaan van gevaarlijke stoffen aan de Deelshurk 18. Deze melding is op 12 januari 2026 ontvangen door de gemeente.

Gevonden voor jou

Het gaat om de opslag van gevaarlijke stoffen, niet zijnde organische peroxiden, in verpakkingen. Het betreft hier een milieubelastende activiteit waarvoor een melding is gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Het zaaknummer dat aan deze melding is gekoppeld, is Z-2026-000396. Dit nummer moet vermeld worden bij alle correspondentie over deze zaak. Bezwaar maken is niet mogelijk, omdat het enkel een kennisgeving betreft.