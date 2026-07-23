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Grondwerkzaamheden in Klundert goedgekeurd

Vandaag om 10:35

De gemeente Moerdijk heeft op 21 juli 2026 een melding afgehandeld voor het toepassen van grond of baggerspecie in Langeweg, Klundert. Dit is vastgelegd onder zaaknummer Z2026-00019018.

Gevonden voor jou

Op de locatie Langeweg in Klundert gaat men grond of baggerspecie, een soort slib, gebruiken of neerleggen. Dit is gemeld volgens de regels van het Besluit activiteiten leefomgeving. De melding is niet openbaar in te zien en er kan geen bezwaar of beroep tegen worden ingediend.

Voor vragen over deze melding kan er contact worden opgenomen via het zaaknummer Z2026-00019018. Bij e-mailcorrespondentie wordt verzocht dit nummer in de onderwerpregel te vermelden.

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