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Verlenging beslistermijn voor onderhoud N285 in Zevenbergen

Vandaag om 10:35

De gemeente Zevenbergen heeft de beslistermijn voor groot onderhoud aan de N285 verlengd. De verlenging geldt voor maximaal zes weken.

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Het gaat om het tracé N285 van de Galgenweg tot de Parallelweg. De verlenging van de beslistermijn is op basis van artikel 16.64 lid 2 van de Omgevingswet. Deze beslissing is genomen door burgemeester en wethouders van Zevenbergen. De aanvraag voor het onderhoud is op 5 juni 2026 ontvangen.

Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen deze verlenging.

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