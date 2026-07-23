Verlenging beslistermijn voor onderhoud N285 in Zevenbergen

De gemeente Zevenbergen heeft de beslistermijn voor groot onderhoud aan de N285 verlengd. De verlenging geldt voor maximaal zes weken.

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Het gaat om het tracé N285 van de Galgenweg tot de Parallelweg. De verlenging van de beslistermijn is op basis van artikel 16.64 lid 2 van de Omgevingswet. Deze beslissing is genomen door burgemeester en wethouders van Zevenbergen. De aanvraag voor het onderhoud is op 5 juni 2026 ontvangen.