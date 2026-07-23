Beslistermijn verlengd voor bouw bedrijfsruimten Roosendaal

De gemeente Roosendaal heeft de beslistermijn voor de aanvraag van een omgevingsvergunning verlengd. Het gaat om de bouw van negen bedrijfsruimten met kantoren aan de Stepvelden 7-19.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het oprichten van negen bedrijfsruimten met kantoren op de locatie Stepvelden 7-19 in Roosendaal. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer 2026OPA049082. Het verlengen van de beslistermijn betekent dat de gemeente meer tijd nodig heeft om de aanvraag te beoordelen. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals de complexiteit van het project of het wachten op aanvullende informatie.