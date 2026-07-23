Man rijdt tegen auto's en eindigt tegen sporthal in Valkenswaard

Een auto heeft donderdagochtend fikse schade aangericht op een parkeerplaats aan het Van Bruhezedal in Valkenswaard. De bestuurder reed tegen twee auto’s aan, raakte een heg en kwam tot stilstand tegen een sporthal.

De man hield zijn gaspedaal in op een parkeerplaats. Vervolgens raakte hij twee auto die geparkeerd stonden. Daarna reed hij met grote snelheid door een heg. De wagen kwam tot stilstand tegen de muur van de sporthal.

De man is nagekeken door het ambulancepersoneel. Mogelijk was de man onwel geworden achter het stuur, melden hulpdiensten ter plaatse, maar de precieze reden van de botsing wordt nog onderzocht.