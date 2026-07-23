Veldhoven verleent permanente vergunning voor arbeidsmigranten

De gemeente Veldhoven heeft een permanente omgevingsvergunning verleend voor het huisvesten van arbeidsmigranten aan de Genderstraat 11. Dit besluit is op 21 juli 2026 naar de aanvrager verzonden.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Veldhoven hebben besloten om de tijdelijke vergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten om te zetten naar een permanente vergunning. Deze vergunning betreft de locatie aan de Genderstraat 11 in Veldhoven.

Belanghebbenden kunnen het besluit en de bijbehorende stukken op verzoek inzien. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de afdeling Mens en Omgeving van de gemeente Veldhoven.