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Intrekking omgevingsvergunning veehouderij Deurne
Vandaag om 10:36
De gemeente Deurne heeft besloten de omgevingsvergunning voor een veehouderij aan de Zonnewende in te trekken. Dit ontwerpbesluit werd op 6 juli 2026 genomen en betreft milieukwesties.
Het besluit gaat over het veranderen of uitbreiden van activiteiten op de locatie Zonnewende 21. Inwoners kunnen de bijbehorende stukken inzien tijdens een periode van zes weken.
Gedurende deze inzagetermijn is het mogelijk om schriftelijk of mondeling een reactie te geven op het ontwerpbesluit. Het zaaknummer voor deze kwestie is HZ-2025-0279. Na deze periode zal de gemeente een definitief besluit nemen.
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