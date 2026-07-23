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Melding activiteiten op Snoertsebaan in Liessel ontvangen
Vandaag om 10:36
De gemeente heeft op 6 juni 2026 een melding ontvangen van activiteiten op Snoertsebaan 1c in Liessel. Voor deze activiteiten is geen vergunning nodig.
De melding is geregistreerd onder zaaknummer HZ-2026-0858 en betreft milieugerelateerde activiteiten. Doordat de activiteiten vergunningvrij zijn, is het niet mogelijk om bezwaar of een zienswijze in te dienen.
Als je de stukken wilt inzien, kun je contact opnemen met de gemeente Deurne via e-mail of telefoon. Meer informatie hierover is te verkrijgen via [email protected] of het telefoonnummer 0493-387711.
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