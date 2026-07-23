Melding activiteiten op Snoertsebaan in Liessel ontvangen

De gemeente heeft op 6 juni 2026 een melding ontvangen van activiteiten op Snoertsebaan 1c in Liessel. Voor deze activiteiten is geen vergunning nodig.

Gevonden voor jou

De melding is geregistreerd onder zaaknummer HZ-2026-0858 en betreft milieugerelateerde activiteiten. Doordat de activiteiten vergunningvrij zijn, is het niet mogelijk om bezwaar of een zienswijze in te dienen.

Als je de stukken wilt inzien, kun je contact opnemen met de gemeente Deurne via e-mail of telefoon. Meer informatie hierover is te verkrijgen via [email protected] of het telefoonnummer 0493-387711.