Bijgebouw in Deurne mag worden gebruikt als prémantelzorgwoning

De gemeente Deurne heeft een omgevingsvergunning verleend voor het gebruik van een bestaand bijgebouw als prémantelzorgwoning aan het Leegveld 8b. Het besluit is op 21 juli 2026 genomen.

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Het bijgebouw aan het Leegveld 8b in Deurne krijgt een nieuwe functie als prémantelzorgwoning, na goedkeuring van de omgevingsvergunning door de gemeente. Deze vergunning valt onder de categorie 'omgevingsplanactiviteit (overig)'.

Belangstellenden kunnen de stukken inzien die bij het besluit horen. Voor verdere informatie over het besluit of de procedure kunnen betrokkenen contact opnemen met de gemeente Deurne via het verstrekte e-mailadres of telefoonnummer.