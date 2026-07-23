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Vergunningaanvraag voor bijgebouw in Nuenen ingediend
Vandaag om 10:36
De gemeente Nuenen heeft een aanvraag ontvangen voor de bouw van een bijgebouw aan de Zuiderklamp 73. Deze aanvraag is op 20 juli 2026 ingediend.
De aanvraag betreft het realiseren van een bijgebouw op het adres Zuiderklamp 73 in Nuenen. Burgemeester en wethouders hebben de aanvraag op 20 juli ontvangen. Het zaaknummer voor deze aanvraag is 08203796718.
Belangstellenden kunnen vanaf nu de details van de aanvraag digitaal opvragen. Het is nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de aanvraag. Dit kan pas zodra de omgevingsvergunning daadwerkelijk is verleend.
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