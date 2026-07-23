Evenementenvergunning verleend voor Open Monumentendag in Vught

De gemeente Vught heeft een evenementenvergunning verleend voor de Open Monumentendag op Landgoed Zionsburg. Dit evenement vindt plaats op 13 september 2026 aan de Taalstraat 149 in Vught.

Gevonden voor jou

De vergunning voor het evenement is op 21 juli 2026 verzonden door het college van burgemeester en wethouders van Vught. Tijdens de Open Monumentendag kunnen bezoekers het historische Landgoed Zionsburg verkennen.

Mocht je bezwaren hebben tegen deze vergunning, dan kun je binnen zes weken een schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Vught. Dit bezwaar heeft geen schorsende werking, wat betekent dat de vergunning van kracht blijft totdat er een ander besluit is genomen.