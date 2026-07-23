Tractor brandt uit bij bedrijf in Dussen

Een tractor is donderdagochtend in vlammen opgegaan bij een bedrijf aan de Oude Kerkstraat in Dussen. De tractor stond achter op het erf, langs een weiland.

De brandweer van Dussen snel op de Oude Kerkstraat om het vuur te blussen. Omdat de watervoorraad van het eerste blusvoertuig snel opraakte, werd een speciaal voertuig met een grote watertank opgeroepen om nog meer bluswater aan te voeren.

Zo kon de brand worden geblust, maar de tractor is alsnog volledig uitgebrand. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.