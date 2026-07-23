Nieuwe woning gepland aan Landerlaan in Uden

Op 21 juli heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning aan de Landerlaan 5 in Uden. Het gaat om de bouw van een woning.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning aan de Landerlaan in Uden is geregistreerd onder nummer 59754-2026. De vergunning betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan.

Hoewel er geen formele reacties mogelijk zijn, kan de aanvraag worden ingezien. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de gemeente via e-mail of telefoon.