Aanvraag airco-unit op Repellaan in Schaijk ingediend

Op 21 juli heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een buitenunit voor een airco aan de Repellaan 4a in Schaijk.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de omgevingsvergunning in Schaijk betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het gaat om het plaatsen van een buitenunit voor een airco. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer 59769-2026.

Het is een kennisgeving van ontvangst, wat betekent dat er niet formeel op gereageerd kan worden. Voor het inzien van de aanvraag kan contact worden opgenomen met de gemeente Maashorst via e-mail of telefoon.