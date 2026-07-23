Bosaanleg Baarle-Nassau ingetrokken

De aanvraag voor een omgevingsvergunning om een bos aan te leggen in Baarle-Nassau is door de aanvrager ingetrokken. Dit was onderdeel van de nationale bossenstrategie.

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De beoogde locatie voor het nieuwe bos was Merkske - Vorsterschoor BLE01-Q-741 in Baarle-Nassau. De reden voor de intrekking is niet vermeld. De aanvraag was onderdeel van een bredere inzet op bosuitbreiding in Nederland.