Nieuwe tanks bij Shell Kloosters langs A58 in Oirschot

Shell Kloosters aan de Rijksweg A58 in Oirschot heeft nieuwe ondergrondse tanks geplaatst. Deze vervanging was noodzakelijk na afkeuring van de oude brandstoftanks.

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De gemeente Oirschot heeft meldingen ontvangen van Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V., ook wel bekend als Shell Kloosters, voor het plaatsen van nieuwe ondergrondse tanks. Dit betreft tanks voor diesel, V-power diesel, V-power benzine en Euro benzine. Deze maatregel volgt op de afkeuring van de eerdere brandstoftanks, die als milieubelastend werden beschouwd.

De meldingen zijn op 2 juni 2026 en 16 juni 2026 ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Oirschot. Volgens de regels van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) betreft het hier puur een kennisgeving. Dit betekent dat er geen mogelijkheid is om bezwaar te maken tegen de melding.