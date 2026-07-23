Reizende tentoonstelling 'Nieuwe Verbindingen' in Hilvarenbeek

Vanaf vandaag is de reizende tentoonstelling 'Nieuwe Verbindingen' te bezoeken in Cultureel Centrum Elckerlyc in Hilvarenbeek. De expositie geeft inzicht in de ontwikkeling van dorpen en steden in de regio en biedt een blik op toekomstige kansen. Bezoekers kunnen tot en met 25 augustus kennismaken met thema's zoals woningbouw en erfgoed.

Gevonden voor jou

De tentoonstelling laat op een toegankelijke wijze zien hoe de Stedelijke Regio Breda-Tilburg door de jaren heen is veranderd. Bezoekers krijgen verhalen, kaarten en foto's te zien die inzicht geven in de ontwikkeling van dorpen en steden. Ook onderwerpen zoals hergebruik van gebouwen en recreatie komen aan bod.

Hilvarenbeek: erfgoed en identiteit

In Hilvarenbeek staat het thema 'Identiteit Bepalend Erfgoed' centraal, waarbij de kerk een belangrijke rol speelt. De expositie laat zien waarom kerken van belang zijn voor Brabantse dorpen en hoe ze bijdragen aan de identiteit van de inwoners. Ook worden mogelijkheden gepresenteerd voor het behoud en de toekomstige functie van kerken.

Praktische informatie

De tentoonstelling is te bezichtigen in Cultureel Centrum Elckerlyc. De openingstijden zijn op maandag van negen tot dertien uur en van negentien tot twintig uur, dinsdag tot en met vrijdag van negen tot dertien uur en zaterdag van veertien tot zeventien uur. Op zondag is de expositie gesloten.

De tentoonstelling maakt deel uit van het programma 'Nieuwe Verbindingen', een samenwerking tussen CAST, BLASt en de Stedelijke Regio Breda-Tilburg. Door middel van tentoonstellingen, gesprekken en workshops onderzoeken zij belangrijke regionale onderwerpen. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Stedelijke Regio Breda-Tilburg en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.