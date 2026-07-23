Esmee (14) doodgereden door vuilniswagen: 'U had haar moeten zien'

“Had u haar moeten zien?” Die vraag blijft hangen in het hoger beroep rond de dood van de 14-jarige Esmee uit Sint Anthonis. In de nieuwste aflevering van de podcast Misdaad Uitgelegd in de Rechtbank bespreken presentator Koen Wijn en rechtbankverslaggever Cor Bouma niet alleen het ongeluk, maar vooral de moeilijke vragen die daarna op tafel kwamen.

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Op 19 december 2024 fietst Esmee naar school. Op de T-splitsing van het Rondveld en de Stevensbeekseweg in Sint Anthonis gaat het mis. Een chauffeur van een vuilniswagen ziet het meisje over het hoofd en rijdt over haar heen als ze rechtsaf slaat. Esmee overlijdt. De chauffeur, Lidwina S. (42), kreeg eerder van de rechtbank een jaar cel, een rijontzegging van vijf jaar en een ambulante behandeling. Het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep, omdat het vindt dat die straf en de behandeling niet ver genoeg gaan. In de podcast legt Cor Bouma uit waarom: “Het gaat niet alleen om een ongeluk. Ze reed met speed op. Er was nog aantoonbaar amfetamine in haar bloed. En ze heeft een enorm strafblad, met veel verkeerszaken.”