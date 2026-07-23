Esmee (14) doodgereden door vuilniswagen: 'U had haar moeten zien'
“Had u haar moeten zien?” Die vraag blijft hangen in het hoger beroep rond de dood van de 14-jarige Esmee uit Sint Anthonis. In de nieuwste aflevering van de podcast Misdaad Uitgelegd in de Rechtbank bespreken presentator Koen Wijn en rechtbankverslaggever Cor Bouma niet alleen het ongeluk, maar vooral de moeilijke vragen die daarna op tafel kwamen.
Op 19 december 2024 fietst Esmee naar school. Op de T-splitsing van het Rondveld en de Stevensbeekseweg in Sint Anthonis gaat het mis. Een chauffeur van een vuilniswagen ziet het meisje over het hoofd en rijdt over haar heen als ze rechtsaf slaat. Esmee overlijdt.
De chauffeur, Lidwina S. (42), kreeg eerder van de rechtbank een jaar cel, een rijontzegging van vijf jaar en een ambulante behandeling. Het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep, omdat het vindt dat die straf en de behandeling niet ver genoeg gaan. In de podcast legt Cor Bouma uit waarom: “Het gaat niet alleen om een ongeluk. Ze reed met speed op. Er was nog aantoonbaar amfetamine in haar bloed. En ze heeft een enorm strafblad, met veel verkeerszaken.”
Volgens Bouma draait het hoger beroep vooral om de vraag wat er nodig is om herhaling te voorkomen. Het OM wil strengere voorwaarden en ‘levenslang’ toezicht. “Een gewone behandeling, om het zomaar even te zeggen, is gewoon te weinig, vindt het OM”, vertelt hij in de aflevering. En daarom eist het OM tbs met voorwaarden.
Ook de manier waarop Lidwina S. zich opstelde tijdens de rechtszaak komt uitgebreid aan bod in de podcast. Volgens Bouma was vooral opvallend dat zij weinig verantwoordelijkheid neemt. “De rechters wilden eigenlijk horen: had u haar moeten zien? Maar Lidwina draaide zich in allerlei bochten, maar gaf daar geen antwoord op.”
In de podcast bespreken Koen Wijn en Cor Bouma ook het verhaal van Lidwina S. over de drugs in haar bloed. Zij zei dat een collega de amfetamine in haar koffie zou hebben gedaan. De rechters van de rechtbank geloofden dat niet. “Als je iemand wil pesten en je wilt iemand amfetamine geven, dan is dit wel een hele rare methode”, legt Bouma uit. “De pakkans is namelijk heel klein.”
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