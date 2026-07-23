Vergunning voor dakkapel in Budel verleend

De gemeente Cranendonck heeft een omgevingsvergunning verleend voor de plaatsing van een dakkapel aan de Burg. Van Udenstraat in Budel. Het besluit is genomen op 20 juli 2026.

Gevonden voor jou

Het gaat om een vergunningaanvraag met zaaknummer 504558 voor de locatie Burg. Van Udenstraat 1, 6021 AK in Budel. De vergunning heeft betrekking op een omgevingsplanactiviteit, specifiek voor het plaatsen van een dakkapel.

Geïnteresseerden kunnen de stukken op afspraak inzien op het gemeentehuis. De mogelijkheid om bezwaar te maken is geopend vanaf 21 juli 2026 en loopt tot 1 september 2026.