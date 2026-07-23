Geen vergunning voor garage en berging in Soerendonk

De gemeente Cranendonck heeft besloten dat er geen omgevingsvergunning nodig is voor de bouw van een garage en berging aan de Van Sevenbornlaan in Soerendonk. Deze aanvraag is op 20 juli 2026 beoordeeld.

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Het verzoek betrof de bouw van een bijbehorend bouwwerk van 76,5 vierkante meter, inclusief garage, berging en een semi-open overdekte ruimte. De gemeente heeft aangegeven dat voor deze activiteiten geen vergunning nodig is en heeft de aanvraag daarom positief afgewezen.

Belanghebbenden hebben tot 1 september 2026 de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit. Gedurende deze periode zijn de relevante documenten op afspraak in te zien op het gemeentehuis van Cranendonck.