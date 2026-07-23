Omgevingsvergunning verleend voor woning in Meemortel Budel

De gemeente Cranendonck heeft een omgevingsvergunning verleend voor een woning aan de Meemortel in Budel. Het besluit is genomen op 28 mei 2026 en betreft een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

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De vergunning is verleend voor een "Ruimte voor Ruimte" woning op het perceel Budel L 1217. Bij een eerdere publicatie werd per abuis de verkeerde straatnaam vermeld, maar het juiste kadastrale perceelnummer stond wel aangegeven.

Belanghebbenden hebben van 29 mei tot 10 juli 2026 de tijd om bezwaar te maken tegen dit besluit. Gedurende deze periode zijn de stukken op afspraak in te zien op het gemeentehuis van Cranendonck.