Enexis legt kabels aan in Soerendonk

Enexis Netbeheer B.V. heeft een melding gedaan voor het graven in de bodem bij De Olifant in Soerendonk. Het gaat om het aanleggen van kabels in een gebied met bodemkwaliteit boven de interventiewaarde.

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De gemeente Cranendonck heeft bekendgemaakt dat Enexis Netbeheer B.V. op 15 juli 2026 een melding heeft ingediend volgens het Besluit activiteiten leefomgeving. De werkzaamheden vinden plaats bij De Olifant in Soerendonk. Dit betreft een kennisgeving en er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

Het graven in de bodem is nodig voor het aanleggen van nieuwe kabels. Omdat de bodemkwaliteit boven de interventiewaarde ligt, is er een melding verplicht. Bij vragen of opmerkingen over deze melding kan er contact opgenomen worden met de gemeente Cranendonck onder vermelding van zaaknummer Z-2026-011964.