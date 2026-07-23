Dakkapelvergunning verleend voor Vogelsberg 16 in Maarheeze

De gemeente Cranendonck heeft een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel aan Vogelsberg 16 in Maarheeze. Het besluit, genomen op 15 juli 2026, betreft een bouwactiviteit.

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Op 15 juli 2026 heeft de gemeente Cranendonck besloten om de omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een dakkapel op het adres Vogelsberg 16 in Maarheeze. Deze vergunning valt onder de categorie bouwactiviteiten.