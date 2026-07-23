Gemeente Moerdijk zoekt actief naar nesten Aziatische hoornaar

In de gemeente Moerdijk start een zoekteam van vrijwilligers met het opsporen van nesten van de Aziatische hoornaar. Eerder dit jaar zijn al 2.600 koninginnen gevangen dankzij inzet van inwoners. Het team gebruikt speciale methoden en apparatuur om de nesten te vinden en te verwijderen.

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De bestrijding van de Aziatische hoornaar in Moerdijk verloopt in verschillende fasen. In het voorjaar werden inwoners aangemoedigd om vallen uit te zetten voor het vangen van koninginnen, wat succesvol bleek met meer dan 2.600 gevangen exemplaren. Nu gaat een zoekteam van vrijwilligers actief op zoek naar nesten.

Wiekpotmethode tegen hoornaars

Het zoekteam maakt gebruik van de wiekpotmethode om de nesten van de Aziatische hoornaar op te sporen. Hierbij worden potten met een niet-giftige lokstof op diverse locaties geplaatst, zoals aan lantaarnpalen. Wanneer een hoornaar op de lokstof afkomt, wordt deze gemarkeerd om de vliegrichting te kunnen volgen. Speciale zenderapparatuur helpt vervolgens bij het vinden van de nesten.

Gemeente vraagt om meldingen

Om de bestrijding zo effectief mogelijk te maken, roept de gemeente Moerdijk inwoners op om waarnemingen van de Aziatische hoornaar te melden. Dit kan via een speciaal meldpunt. Het uiteindelijke doel is om alle nesten binnen de gemeentegrenzen op te sporen en kosteloos te verwijderen.