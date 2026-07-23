Voedselwaakhond: Efteling moet stoppen met onbeperkt frisdrank tappen

Voedselwaakhond Foodwatch roept de Efteling op te stoppen met onbeperkt frisdrank tappen. De organisatie zegt afgelopen tijd meerdere meldingen en klachten van bezoekers te hebben ontvangen, omdat het pretpark met zijn frisdrankconcept D'n Dorstlesser mensen zou aanmoedigen om extra suiker en zoete drank te consumeren.

Bezoekers van de Efteling kunnen voor 17 euro een herbruikbare beker kopen die ze de hele dag mogen bijvullen bij taplocaties in het park. "Met dit systeem kun je op een dag meer calorieën uit frisdrank binnenkrijgen dan je hele dagelijkse energiebehoefte, zonder dat je ook maar een hap hebt gegeten", zegt Liz Kunst, campagnevoerder bij Foodwatch.

"We hebben het bericht van Foodwatch gezien op hun eigen website", zegt een woordvoerster. Volgens haar is er geen contact geweest tussen het park en de voedselwaakhond. "Dat vinden we erg jammer, omdat we graag het gesprek hadden willen voeren."

Suikervrije opties

De Efteling benadrukt echter dat het niet alleen suikerhoudende frisdrank aanbiedt, maar ook suikervrije opties. "En bezoekers kunnen ervoor kiezen om hun beker met water te vullen", zegt ze.

Foodwatch klaagt vaker over frisdrankpromotie bij de Efteling. Zo bestond er tot vorig jaar ook een Coca-Cola-suite in het Efteling Hotel, waartegen de organisatie ageerde. Ook drong Foodwatch eerder aan op een aanpassing van de frisdrankautomaten voor de ingang van het park.