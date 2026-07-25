Justitie zwicht: Corné moet in tbs-kliniek blijven en hoeft niet de cel in

Corné H. (30) uit Ede gijzelde zonder duidelijke waarschuwing drie mensen in de gevangenis in Vught. De medewerkers waren doodsbang en Corné H. heeft er spijt van. Maar ook zegt hij dat hij zichzelf niet herkent in zijn eigen daden. In de nieuwe aflevering van de podcast Misdaad uitgelegd in de rechtbank wordt uitgebreid stilgestaan bij de zaak rond deze Corné H., de man die eerder al vier mensen gijzelde in een café in Ede.

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Verslaggever Cor Bouma bespreekt samen met Koen Wijn de laatste ontwikkelingen in deze zaak. De grote vraag is: krijgt Corné H. nog een gevangenisstraf of moet hij vooral verder worden behandeld in de TBS-kliniek waar hij inmiddels zit? De gijzeling begon op 5 december 2025 op de psychiatrische afdeling van de gevangenis in Vught. Corné H. had een schilmesje geleend om een smoothie te maken. Toen hij het mesje terugbracht, sloeg de situatie plotseling om. Hij sloot de deur van de centrale post en maakte duidelijk dat er sprake was van een gijzeling, vertelt Bouma. Niet alleen de drie mensen die direct werden vastgehouden, kregen daarmee te maken. Ook vijf andere medewerkers kwamen vast te zitten in ruimtes ernaast en wachtten angstig af wat er zou ebeuren. In de podcast wordt niet alleen besproken wat er die dag precies gebeurde, maar vooral ook wat er achter de zaak zit. Wie is Corné H.? Waarom ging het mis? En hoe moet je omgaan met iemand die strafbare feiten pleegt, maar volgens deskundigen ook dringend hulp nodig heeft?

“Hij heeft zichzelf op de beelden de mensen zien gijzelen, maar hij zegt ook: ik herken mezelf niet”, vertelt Bouma in de podcast over de houding van Corné H. tijdens de rechtszaak. Volgens hem bleef de verdachte opvallend emotieloos in de rechtbank, terwijl slachtoffers vertelden over hun angst en de impact die de gijzeling op hun leven heeft gehad. Die slachtoffers krijgen in deze aflevering nadrukkelijk aandacht. Zij vertelden dat ze bang waren nooit meer thuis te komen en willen dat duidelijk wordt dat wat er gebeurde niet zomaar een incident was. Ook willen zij wél dat H. een celstraf krijgt. Tegelijkertijd gaat de aflevering over de ingewikkelde afweging die justitie moet maken. Een celstraf zou logisch zijn na zo’n ernstig feit, maar een onderbreking van zijn behandeling is volgens deskundigen niet gewenst. De podcast laat daarmee niet alleen een zaak zien over een gijzeling, maar ook over de moeilijke vraag hoe straf en zorg samenkomen bij iemand met ernstige psychische problemen. Luister de volledige aflevering van Misdaad uitgelegd in de rechtbank om te horen wat er in de rechtszaal werd besproken, hoe slachtoffers terugkijken op de gijzeling en waarom de beslissing over de toekomst van Corné H. zo ingewikkeld is. Hier vind je alle verhalen over misdaad en criminaliteit. Wil je meer afleveringen beluisteren van onze podcast Misdaad Uitgelegd - In de rechtbank? Ga dan naar je favoriete podcast-app (Spotify, Apple of Podimo) of kijk hier voor alle podcasts van Omroep Brabant.