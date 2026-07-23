Bosbranden gooien roet in het eten van Brabantse Dakar-voorbereiding

De natuur is kurkdroog en één vonk kan al genoeg zijn voor een grote bosbrand. Daarom trok de Spaanse regio Aragón donderdag op het laatste moment de stekker uit de Baja Aragón, een belangrijke voorbereidingsrally op de Dakar Rally. Voor de Brabantse deelnemers is dat een flinke domper, al overheerst ook het begrip. "Ik wil ook niet degene zijn die per ongeluk een natuurbrand veroorzaakt", zegt coureur Marnix Leeuw.

"Ik had natuurlijk veel liever gereden", vervolgt de 21-jarige trucker uit Eindhoven. "Maar die auto's spugen af en toe vlammen uit de uitlaat. Als je dan door kurkdroog terrein rijdt, snap ik wel dat de overheid zegt: dit risico nemen we niet." Ook coureur Paul Spierings uit Sint-Michielsgestel, die uitkomt in de Challenger-categorie, kan zich vinden in het besluit. Hij zit al in de provincie waar enkele branden woeden. "Ik heb hier zelf nog geen brand gezien, maar vuur en water zijn de sterkste krachten die er zijn. Daar kun je niet tegenop."

"Het is extra zuur dat het juist nu wordt afgelast."

Voor beide coureurs betekent de afgelasting veel meer dan alleen een gemiste wedstrijd. De wedstrijd in Spanje is een serieuze opmaat naar de Dakar Rally in januari.

"We hebben vorig jaar bewust besloten om niet naar Hongarije te gaan, maar naar Spanje", vertelt Leeuw. "Hier rijden normaal veel meer trucks mee en is er echt competitie. Er was zelfs een recordaantal inschrijvingen. Dan is het extra zuur dat het juist nu wordt afgelast." Voor Leeuw stond voor de Baja Aragón zijn nieuwe truck klaar en een nieuwe navigator zou voor het eerst naast hem plaatsnemen. "Een testdag is heel anders dan een wedstrijd", legt hij uit. "In een rally zit je onder spanning, kun je je tijden vergelijken met de concurrentie en leer je veel meer. Dat wilden we hier juist testen."

"Als er vonken in het droge gras komen, kan het snel misgaan."

En dan is er ook nog de financiële schade. Het inschrijfgeld is betaald, de voertuigen en servicewagens zijn al op locatie en teamleden hebben vrij genomen. Spierings was al aangekomen in de omgeving van Teruel en zijn team gaf volgens hem alleen al duizenden euro's uit aan brandstof en logistiek. "Aan diesel ben je al 2500 tot 3000 euro kwijt", vertelt hij. "Dat is natuurlijk zuur. Iedereen stond klaar en had er ontzettend veel zin in." Toch beseffen beide Brabanders dat veiligheid uiteindelijk belangrijker is dan racen. Door de extreme hitte en droogte kan één technisch mankement of een hete uitlaat al voldoende zijn om een natuurbrand te veroorzaken. "Als iemand een bocht mist en met een hete uitlaat of vonken in het droge gras terechtkomt, kan het heel snel misgaan", zegt Spierings. "Racen is prachtig, maar de natuur wint uiteindelijk altijd."