Geldrop-Mierlo zet stap naar nieuw omgevingsplan

De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo heeft het omgevingsplan voor het deelgebied Genoenhuis goedgekeurd. Dit is een eerste stap richting één nieuw omgevingsplan voor de hele gemeente.

Gevonden voor jou

Het nieuwe omgevingsplan bevat regels voor de fysieke leefomgeving, zoals wonen, bouwen en wegen. Het vervangt geleidelijk de bestaande bestemmingsplannen en andere regels. Geldrop-Mierlo heeft als doel om uiterlijk 1 januari 2032 één omgevingsplan te hebben, zoals wettelijk vereist. De gemeente werkt hieraan gebied voor gebied.

Wat verandert er?

Voor de inwoners en ondernemers in het gebied Genoenhuis verandert er voorlopig weinig. De bestaande regels en rechten blijven van kracht. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen worden op dit moment niet mogelijk gemaakt. De verandering houdt vooral in dat de bestaande regels zijn aangepast aan de nieuwe structuur van de Omgevingswet. Deze regels zijn nu overzichtelijker en makkelijker in te zien via het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Vervolgstappen

De komende jaren blijft de gemeente werken aan het nieuwe omgevingsplan. De volgende stap is het aanpassen van de regels voor de overige woonwijken in Geldrop en Mierlo, met uitzondering van Luchen. Uiteindelijk zal dit leiden tot één actueel en overzichtelijk omgevingsplan voor de hele gemeente.