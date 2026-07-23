Nieuwe regels in APV ter preventie en handhaving in Geldrop-Mierlo

De gemeente heeft de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangepast met nieuwe regels en wijzigingen om handhaving te verbeteren. Belangrijke veranderingen zijn een rookverbod in bossen en natuurgebieden, en nieuwe richtlijnen voor evenementen en parkeren.

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Om bosbranden te voorkomen, geldt er nu een rookverbod in alle bossen en natuurgebieden. Dit verbod is het hele jaar van kracht en omvat ook het verbod op het wegwerpen of laten liggen van brandende of smeulende voorwerpen. Deze maatregel moet de natuur beter beschermen tegen brandgevaar.

Nieuwe regels voor evenementen

Evenementen worden voortaan in drie categorieën ingedeeld: klein, middelgroot en groot. Afhankelijk van de categorie is er een vergunning nodig of volstaat een meldingsplicht. De categorie bepaalt ook hoe ver van tevoren een vergunning moet worden aangevraagd. Dit moet zorgen voor een betere planning en veiligheid tijdens evenementen.

Er zijn aanvullende regels opgenomen over het bespieden van personen en gebouwen. Het is nu verboden om iemand of een gebouw, woonwagen of woonschip te bespieden. Dit moet de privacy van inwoners beter beschermen. Ook zijn de regels over drugs uitgebreid, waardoor meer soorten drugs onder de lokale regelgeving vallen.

Aanhangers en parkeren

Een nieuwe regel betreft 'weesvoertuigen'; auto's die nog functioneren mogen niet langer dan acht weken op dezelfde plek blijven staan. Verder is het nu verboden om grote voertuigen met een aangekoppelde aanhangwagen te parkeren op een manier die het uitzicht van woningen belemmert, tenzij dit voor werkzaamheden nodig is.

Deze aanpassingen in de APV dragen bij aan een veiligere en leefbare omgeving voor iedereen in de gemeente. Voor meer details is de volledige APV te bekijken op de website van de overheid.