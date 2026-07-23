Geldrop-Mierlo presenteert nieuw programma voor evenementen

Het college van burgemeester en wethouders in Geldrop-Mierlo heeft het Uitvoeringsprogramma Evenementen 2026–2029 vastgesteld. Dit programma bevat duidelijke afspraken over het organiseren van evenementen in de gemeente. Ook zijn er 16 locatieprofielen gemaakt met specifieke richtlijnen per locatie. Het programma moet zorgen voor helderheid en veiligheid bij evenementen.

Gevonden voor jou

Het Uitvoeringsprogramma Evenementen is ontworpen om evenementen in Geldrop-Mierlo veilig en goed te laten verlopen. Dit programma biedt organisatoren en inwoners duidelijke richtlijnen en verwachtingen. De gemeenteraad had eerder al de beleidskeuzes voor evenementen vastgesteld, en het nieuwe uitvoeringsprogramma laat zien hoe deze afspraken worden uitgevoerd.

Aandachtspunten en afspraken

In het programma staan afspraken over diverse aspecten zoals het aanvragen van vergunningen, veiligheid, geluidsoverlast en leefbaarheid. Ook worden gezondheid en preventie, toegankelijkheid, duurzaamheid en ondersteuning van organisatoren behandeld. Communicatie, participatie en evaluatie zijn eveneens belangrijke onderdelen.

De 16 locatieprofielen spelen een cruciale rol door per locatie de voorwaarden en mogelijkheden duidelijk te maken. Dit zorgt voor meer overzicht en duidelijkheid voor organisatoren bij het plannen van evenementen.

Praktische toepassing

Het uitvoeringsprogramma wordt actief gebruikt bij vergunningverlening, toezicht en handhaving, en als hulpmiddel tijdens gesprekken met organisatoren. De gemeente werkt samen met partners zoals Horecavereniging Dommeldal en Stichting VillageMarketing om ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde afspraken volgt. Eind 2027 vindt een evaluatie plaats van het programma en worden indien nodig aanpassingen doorgevoerd.