Damiano (23) kruipt tijdens Tilburgse Kermis in de huid van 'Psycho Harold'

Hij zegt niet veel, maar zijn huiverige blik en mimiek zorgen voor kippenvel. Damiano (23) staat tijdens de Tilburgse Kermis als 'scare actor' bij spookhuis Spuk. Als kind was hij al gefascineerd door spookhuizen en dus klopte hij vijf jaar geleden aan bij de exploitant. "De volgende dag stond ik er."

Als rasechte Tilburger is de kermis er bij Damiano met de paplepel ingegoten. Hij struinde vroeger samen met zijn ouders langs de vele attracties, maar bij eentje bleef hij altijd wat langer staan. "Ik durfde er zelf nooit in, want ik was bang, maar ik vond het wel interessant. Dus ik bleef van een afstandje kijken, terwijl mijn ouders al lang weer door wilden." De fascinatie voor het spookhuis is nooit weggegaan en daarom besloot Damiano daar op zijn achttiende iets mee te doen. "Ik ben heel veel filmpjes gaan kijken en make-up gaan uitproberen. En vijf jaar geleden ging ik als guppie bij het spookhuis langs. Ik dacht: weet je wat, ik ga gewoon vragen of ik daar mag staan." Ervaring met acteren had hij niet per se, maar zijn overtuigingskracht en de foto's van zijn grime was genoeg om exploitant Bram over te halen. "De volgende dag stond ik er!"

Psycho Harold op de kermis.

Het eerste jaar was het karakter van Damiano een enge clown. Dat was misschien wel te eng voor sommige mensen dus het jaar daarna bedacht hij iets anders. "Wat nou als ik een bang jochie in een pyjama speel? Dat is meer benaderbaar voor kinderen. Ook kan ik dan meer met mijn mimiek doen. En als ik als bang jochie doe alsof ik schrik, schrikken automatisch de mensen om mij heen ook."

Zo werd het karakter Psycho Harold geboren en steeds verder uitgedacht. En de make-up? Die doet Damiano nog steeds zelf. "Ik vind het heel interessant hoe je met schaduwen een heel ander gezicht maakt. Ik neem er echt de tijd voor omdat ik perfectionistisch ben. Met haast kan ik het in anderhalf uur doen." Psycho Harold is vooral te aanschouwen op de Tilburgse Kermis. "Ik ben ook een keer met een spookhuis mee naar Duitsland geweest, maar ik doe vooral de kermis in Tilburg", vertelt hij. Tijdens zijn act probeert hij mensen te boeien door zonder te praten een verhaal te vertellen. "Zo ziet Harold met zijn teddybeer vaak dingen die er niet zijn." Zo is Psycho Harold een bekend gezicht op de kermis. "Sommige mensen maken er een traditie van om even langs te komen en te kijken wat ik doe. Het is niet alleen eng, ze kunnen ook lachen om een stukje humor dat erbij zit."

"Ik heb een keer mensen per ongeluk laten struikelen."