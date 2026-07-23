Man dood na val van dak bij installeren zonnepanelen, bedrijf krijgt boete

Een werknemer van een elektrobedrijf uit Wernhout kwam vorig jaar om het leven toen hij bij het installeren van zonnepanelen van een dak viel in Rijsbergen. De man was niet gezekerd en ook was er bijvoorbeeld geen hek langs de rand van het ruim zeven meter hoge platte dak geplaatst. Volgens de rechtbank in Den Bosch is de werkgever schuldig aan het ongeluk. Daarom werd donderdag een boete opgelegd van 50.000 euro.

Het ongeluk gebeurde op 31 januari 2025 aan de Ettenseweg in Rijsbergen, waar toen een nieuwe carwash werd gebouwd. De wasstraat was bijna klaar en het elektrobedrijf legde als finishing touch 141 zonnepanelen op het dak. Op de derde dag van die werkzaamheden ging het fout. Op camerabeelden van een bedrijf uit de buurt was te zien dat de Roemeense werknemer Bogdan achteruitliep met kabels in zijn hand, terwijl een collega de andere kant op liep. Als het beeld even verspringt, is er nog maar één medewerker te zien op het dak. Bogdan werd daarna zeven meter lager gevonden door iemand van de carwash. Hulpdiensten werden nog gebeld, maar hulp mocht niet meer baten. Dat er van alles fout is gegaan, is wel duidelijk en dat gaf de eigenaar van het familiebedrijf ook ruiterlijk toe in de rechtbank, twee weken geleden. "Er werd toen te veel mondeling overlegd over de aanpak van een klus en de veiligheid", legde hij uit. "En er werd te weinig schriftelijk vastgelegd. We hadden daar te weinig aandacht voor."

De rechtbank oordeelt nu dat het elektrobedrijf het slachtoffer heeft laten werken op een plat dak van 7,2 meter hoog zonder hem goeie instructies te geven. In feite heeft het bedrijf het aan de medewerkers overgelaten om in te schatten hoe er in die situatie veilig gewerkt kon worden. Door vervolgens ook geen toezicht te houden, ging het uiteindelijk fout. En dat rekent de rechtbank het bedrijf zwaar aan. Volgens de eigenaar van het elektrobedrijf was niet gekozen voor een hek langs de rand van het dak, omdat dit te krap zou worden. Er werd gekozen om met een harnas en touwen te werken, maar wat bleek: de twee werknemers hadden hun tuigjes niet eens meegenomen naar de klus. Samen hadden ze afgesproken zonder tuig te werken omdat de touwen anders steeds zouden blijven haken achter de zonnepanelen en de constructie eronder. Als ze aan de rand moesten werken, zouden ze dat op handen en knieën doen, spraken ze af. De rechtbank vindt de geëiste onvoorwaardelijke geldboete van 35.000 euro te laag. De rechtbank vindt een boete van 50.000 euro meer passen bij ‘de ernst van de situatie’. Het bedrijf heeft inmiddels maatregelen genomen om een ongeval in de toekomst te voorkomen door strakke protocollen in te voeren en die ook te controleren. Luister ook naar onze podcast over rechtszaken: