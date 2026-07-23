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Motorrijder gewond na botsing met busje op kruispunt in Oisterwijk

Vandaag om 14:53
Busje en motor botsen in Oisterwijk (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
Busje en motor botsen in Oisterwijk (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

Een bestelbus en een motor zijn donderdagmiddag op elkaar gebost op een kruising in Oisterwijk. De motorrijder viel hard op de grond na de botsing en is gewond geraakt.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ging mis op de kruising van de Nijverheidsweg met de Ambachtsweg. De bestelbus kwam vanuit de Nijverheidsweg en zag de motorrijder op de voorrangsweg over het hoofd. De motorrijder raakte de achterkant van de bus. 

De motorrijder kwam hard ten val en raakte gewond. De politie en ambulance werden opgeroepen om hulp te verlenen. De motorrijder is met nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

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